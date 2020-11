Lufttechnik-Experte Pichler auf der Modern Building.

Wie gut das Kärntner Unternehmen Pichler im Bereich Lufttechnik aufgestellt ist, hat es am 4. und 5. November auf der digitalen Messe Modern Building bewiesen. Die Besucherinnen und Besucher konnten sich am virtuellen Stand von Pichler von energieeffizienten Lösungen, Wohnraumlüftung auf höchsten Niveau sowie Sicherheitslösungen im Bereich Brandschutz überzeugen. Vorgestellt wurden unter anderem:

PKOM4 - Systemlösung mit erneuerbarer Energie. Ein Gerät, vier Vorteile: Lüften, Heizen, Kühlen und Warmwasser mit nur einem Gerät.

LG 100 - Die Systemlösung für dezentrale Wohnraumlüftung im Wohnbau.

Brandschutz- und Entrauchungslösungen wie die neue Entrauchungsklappe ERLK-multi

Vertriebsleiter Petschnig Thomas erklärt, warum es gerade jetzt wichtig ist, auf digitale Formate zu setzen: "Wir stehen am Anfang einer herausfordernden Situation der Wandlung mit vielen Chancen und neuen Wegen. Es ist wichtiger denn je, in stetem Austausch mit unseren Kunden, Partnern und Interessenten zu bleiben. Die Modern Building bietet die beste Möglichkeit zu zeigen, welchen Beitrag die moderne Lüftungstechnik zur Senkung des Infektionsrisikos und zur Steigerung der Luftqualität in Innenräumen leisten kann."