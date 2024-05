„Ganz im Sinne des HDG Mottos ‚Heizung Dauerhaft Gedacht‘ wollten wir auch bei der HDG Wärmepumpe weiter denken als andere und haben ein System konzipiert, bei dem Nachhaltigkeit keine Floskel ist", erklärt Fischer den Grundgedanken hinter der Entwicklung der Wärmepumpe. Das zeigt sich auch in den Werten: Die HDG A11/18 schafft es auf einen SCOP von 5,3. Der nachhaltige Ansatz zeigt sich auch im Einsatz des klimafreundlichen Kältemittels R290 (Propan) und beim Verzicht auf Plastik im Außenbereich.



Darüber hinaus bietet HDG mehrere Designoptionen: „Wir verstehen, dass jedes Zuhause einzigartig ist – genau wie seine Bewohner*innen“, so Fischer. Deshalb biete man Kund*innen die Möglichkeit, das Erscheinungsbild der Wärmepumpe an ihre Wünsche anzupassen, etwa mit einer bepflanzbaren Abdeckung für den Kräutergarten vor der Haustüre. Der optionale Design-Sockel verdeckt darüber hinaus die Anschlüsse.

Gefertigt wird die Modulare Hydraulik Plattform im HDG Stammwerk im niederbayerischen Massing. Bei den Wärmepumpen bekam HDG Unterstützung von den Tiroler Spezialist*innen aus dem Hause Lambda Wärmepumpen. So entstand eine Wärmepumpen-Baureihe auf Basis der HDG Produktanforderungen. Der Verkaufsstart ist für Juli 2024 geplant.