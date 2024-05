Die Weichen für einen späteren reibungslosen Betrieb von Immobilien werden bereits in der Planungs- und Bauphase gestellt. Erfolgsentscheidend dafür ist es, den Blick auf den gesamten Lebenszyklus des Gebäudes zu richten. Diesen Fokus ermöglicht die neue Richtlinie GEFMA 116 „Planungs- und baubegleitendes Facility Management“, die ab sofort bei FMA – Facility Management Austria erhältlich ist.



Mit zehn Themenbereichen und 77 Fokusthemen unterstützt die neue Richtlinie vor allem Bauherr*innen, Planer*innen und Facility Manager*innen dabei, einen ganzheitlichen Prozess für Planung, Bau und Betrieb zu entwickeln. Dieser bildet in jeder Phase des Bauprojekts die wichtigsten Schlüsselthemen für einen erfolgreichen Lebenszyklus der Immobilie ab. Die systematische Integration des planungs- und baubegleitenden Facility Managements in ein Immobilienprojekt ist darüber hinaus ein wertvoller Beitrag für ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit von Gebäuden– und somit ein Erfolgsfaktor beim Thema ESG.

