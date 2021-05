Neu bei Konvekta

Nach über 25 Jahren Berufserfahrung bei namhaften Herstellern in der Lüftungs- und Klimabranche verstärkt Silke Ortner ab Mai 2021 das Verkaufsteam von Konvekta Österreich. Neben der hohen Fachkenntnis in der Lüftungs- und Klimatechnik bringt sie Zielstrebigkeit und Genauigkeit ein, was speziell bei der Projektentwicklung und -abwicklung einen großen Mehrwert für die Kunden bringen soll.

"Ich freue mich, dass wir mit Silke Ortner eine erfahrene Mitarbeiterin gefunden haben, welche unsere Kunden in Österreich kompetent mit betreuen wird", so Amir Ibrahimagic, Geschäftsführer der Konvekta GmbH.