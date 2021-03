Neue Vertriebsleitung für SHT OST

Reinhard Schild wechselt von Stiebel Eltron zur SHT Haustechnik, einem Großhändler in den Bereichen Heizung, Klimatechnik, Lüftung und Sanitär. Dank seiner langjährigen Branchen- und Führungserfahrung ist Schild für die Führungsposition der größten SHT Niederlassung Region Ost bestens geeignet. Er trat seine neue Funktion per 1. März als Nachfolger von Martin Haas an. Dieser hat bereits mit Jahresbeginn die österreichweite Vertriebsverantwortung für die SHT Haustechnik übernommen.