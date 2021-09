PV-Montage ohne Paneelbelastung oder -beschädigung

Der österreichische Experte für PV-Montagelösungen Aerocompact hat ein neues Auflagerkonzept für Solarstromanlagen auf Sandwichpaneelen entwickelt: Das patentierte Befestigungssystem ist laut Hersteller die erste Lösung auf dem Markt, die die Paneele weder belastet noch beschädigt, weil sämtliche Druck- und Zugkräfte direkt in die Unterkonstruktion des Dachs geleitet werden. Herzstück der Montagelösung aus dem Compact Metal-Systembaukasten ist die 5,8 Meter lange TR74-Trägerschiene, die seit August 2021 erhältlich ist.

Einzigartige Spannweite

Aerocompact hat mit der neuen Befestigungslösung ein branchenweites Problem gelöst: Bisher wurden PV-Anlagen zumeist auf Sandwichpaneelen befestigt, indem man die Unterkonstruktion mit Dünnblechschrauben direkt auf die Oberschicht der Paneele verschraubt hat. Die durch Schnee und Wind auftretenden Wechselwirkungen der Kräfte können die Oberschicht auf Dauer jedoch nachhaltig beschädigen, was zu undichten Stellen, einer Loslösung der Außenschale und einer daraus resultierenden „statischen Unklarheit“ führt.

Mit dem neuen Auflagerkonzept von Aerocompact liegt die Schiene nicht direkt auf dem Dach auf, sondern wird mit selbstbohrenden Stützschrauben direkt mit der darunterliegenden Pfette verbunden. Die PV-Unterkonstruktion stützt sich zur Gänze darauf ab. Daher werden keine Druck- oder Zugkräfte durch Wind oder Schnee in die Sandwichpaneele eingeleitet. „Die Spannweite der 5,8 Meter langen Trägerschiene ist einzigartig, und die Einleitungspunkte können sehr hohe Kräfte aufnehmen“, erläutert Marco Rusch, Group Head of Corporate Communications bei Aerocompact.

Schäden nahezu unmöglich

Distanzhülsen und zusätzliche Stützen sollen garantieren, dass der Abstand zwischen der Schiene und dem Dach gleichmäßig eingehalten wird und eine gute Hinterlüftung gewährleistet ist. Ein vormontierter Dichtgummi verhindert, dass Feuchtigkeit in die Hochsicken eintritt. In der Aerocompact Planungssoftware regelt ein patentierter Statikalgorithmus die optimale Verteilung der Auflagerpunkte am Dach. Die Hersteller seien begeistert, freut sich Rusch. Er erklärt: „In der Regel werden PV-Anlagen mit Blechschrauben direkt auf der Dachhaut montiert, sodass Druck- und Zugkräfte auf die Paneele wirken und diese beschädigen. Bei unserem Konzept sind Schäden nahezu unmöglich.“

Deshalb wird für die Installation auch keine Freigaben oder Zusatznachweise der Hersteller benötigt, was insbesondere auch das Nachrüsten von Solarstromanlagen deutlich erleichtert. So lassen sich Solaranlagen mit dem Montagesystem sogar auf Dächern installieren, bei denen man weder den Zustand noch den Paneelhersteller kennt. „Weil die Dachunterkonstruktion die gesamten Kräfte aufnimmt, ist es unerheblich, welche Paneele verbaut wurden und welche Kräfte sie aushalten können“, führt Rusch aus.