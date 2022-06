Die traditionelle 1a-Vollversammlung stand heuer unter dem Motto „Gemeinsam in eine erfolgreiche 1a-Zukunft“. In Schladming wurde am 10. und 11. Juni aber nicht nur ein Rückblick auf 40 Jahre Gemeinschafts-Geschichte geboten, sondern auch ein neues Kapitel aufgeschlagen. Geschäftsführer Paul Apfelthaler übergab die Leitung der 1a-Marketingberatung an Patrick Lenhart, der ab 1. Juli 2022 als Alleingeschäftsführer die Geschicke der Gemeinschaft leitet.

„Dass wir heute dieses Jubiläum feiern, verdanken wir jenen Menschen, die sich von dieser Idee begeistern haben lassen", zog Apfelthaler nach 15 Jahren bei den 1a-Installateuren Bilanz. "Dass wir in dieser langen Zeit so viel erreicht haben und noch immer mit frischen Ideen am Markt in der Position bestehen, ist der Verdienst vieler Menschen."