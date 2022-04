Belimo: Neuer Vertriebsmitarbeiter im Außendienst

Philipp Klarn hat mit Jänner 2022 den Vertrieb Außendienst bei Belimo, Spezialist in Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von Feldgeräten zur energieeffizienten Regelung von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen für den Osten Österreichs übernommen. Ausgebildet an der HTL Gebäudetechnik kann der Hydraulikspezialist auf mehrjährige Erfahrung in der Branche zurückblicken und betreut ab sofort die Belimo Kund*innen in Wien, Niederösterreich und dem Nordburgenland.

