Neue Handelsvertretung für Orben in Österreich

Konstantin Papadopoulos (46), Inhaber der Kopa Consulting, hat die Handelsvertretung für den Wasserspezialist Orben in Österreich übernommen. Er gilt als gut vernetzter Branchenkenner im österreichischen SHK-Markt. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Heizwasseraufbereitung sowie Luft- und Schlammabscheidetechnik will Papadopoulos den Vertrieb der Orben-Lösungen voranbringen.



Das dreistufig agierende Familienunternehmen ist auf die Erstbefüllung und Nachspeisung von Heizungsanlagen gemäß VDI 2035 / EN 1686 in der Haus- und Gebäudetechnik sowie Fern- und Nahwärmenetze nach AGFW 510 spezialisiert. Seit Kurzem vertritt Orben auch das Sortiment von Magnetit-, Schlamm- und Luftabscheidern des italienischen Familienunternehmens RBM exklusiv in der D-A-CH-Region. Das Sortiment der Heizwasser- und Kreislaufwasserexperten reicht von mobilen und fest installierten Produkten für die Heizwasseraufbereitung samt Ionenaustauscherharzen bis hin zu Lösungen für die Nachspeisung sowie Dienstleistungen für Klein- und Großanalagen.