Seit 2015 verleiht kununu die Auszeichnung jährlich an Unternehmen, die besonders gute Bewertungen von aktuellen oder ehemaligen Mitarbeiter:innen erhalten. Die Kriterien für die Vergabe des „Top Company“-Siegels wurden heuer neu definiert und verschärft, so dass Unternehmen höhere und zusätzliche Anforderungen erfüllen müssen als früher. Waren zuvor mindestens sechs Bewertungen von Mitarbeiter:innen oder Bewerber:innen und ein kununu Score von mindestens 3,0 erforderlich, so muss ein Unternehmen beispielsweise jetzt mindestens 3,8 erreichen.

Über 90 Prozent Weiterempfehlung

Die heuer verschärften Kriterien für das Gütesiegel hat Trox übererfüllt und bekam daher das Gütesiegel "Top-Company 2022" verliehen. Das freut Wolfgang Hucek sehr: „Unsere wichtigste Ressource sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ihr Können und ihr Einsatz machen uns stark – in Österreich und in der Welt“, so der Trox Austria & CEE Geschäftsführer Wolfgang Hucek. Die positiven kununu-Bewertungen sprechen für sich: 90 Prozent der (ehemaligen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter würden TROX als Arbeitgeber weiterempfehlen.

Employer Branding

Die anonymen Bewertungen auf der Plattform kununu sind für viele Unternehmen ein wichtiger Teil des Employer Brandings geworden. Das Top Company Siegel genießt im DACH-Raum die größte Bekanntheit unter allen Arbeitgeber-Siegeln. Da es datenbasiert und unabhängig vergeben wird, repräsentiert es die ausgezeichneten Unternehmen besonders authentisch. „Es macht uns daher besonders stolz, dass ‚unsere Leute‘ TROX so hervorragend bewerten“, sagt Hucek.