Die Daten der Studie bieten nun erstmals eine Orientierung, welche Anforderungen erfüllt sein müssen, um als Top-15-Prozent-Gebäu­de die Taxonomie-Konformität gemäß dem Umweltziel 1 für Bestandsgebäude zu erreichen. „Die EU-Taxonomie erfordert Handlungsbedarf, daher haben wir uns die Einordnung der Immobilien genauer angesehen, um Handlungsempfehlungen an Immobilienhalter geben zu können. Es wird nun auch deutlich, wenn ein Gebäude eben nicht zu den oberen 15 Prozent zählt. Hier tickt die Uhr: Laut EU-Plänen sollen Bestandsgebäude bis 2050 in Nullemissions­gebäude umgebaut werden", weiß Georg Stadlhofer, Geschäfts­führer Drees & Sommer Österreich. Gemeinsam können man dank der Studie nun analysieren, was bei einem Gebäude, das nicht zu den Top‐15‐Prozent gehört, zu tun ist, um auch solchen

Gebäuden eine taxonomiekonforme Zukunft zu geben

