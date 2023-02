Die aktuelle Energie- und Klimapolitik bringt vielfältige Herausforderungen und zahlreiche Neuerungen. Aus neuen Ansprüchen an Klimaschutz und Energiemanagement, Abfallwirtschaft sowie Umwelt- und Naturschutz ergeben sich aber nicht nur zusätzliche Schwierigkeiten, sondern auch neue Möglichkeiten und Chancen – für Unternehmen, Städte und Gemeinden, aber auch im Bildungs- und Karrierebereich.

Das nötige Know-how vermittelt der MSc-Lehrgang Management & Umwelt des Vereins Umwelt Management Austria. Teilnehmer erarbeiten in Lehrgangsprojekten Lösungen für aktuelle umweltrelevante Fragestellungen aus Unternehmen, Kommunen und anderen Institutionen. In Fallstudien, Planspielen und Exkursionen wird erfolgsorientiertes Arbeiten in der Praxis erlernt. Vier inhaltliche Säulen – Management, Ökologie, Recht, Technik – sollen zudem eine ausgewogene Interdisziplinarität in Theorie und Praxis sichern. Zusätzlich sorgt ein renommierter Lehrkörper für Aktualität und fachliches Niveau. Für den nächsten Lehrgang, der im Oktober 2022 startet, wurden die Inhalte aktualisiert: In einigen Themenfeldern gibt es Ergänzungen und Vertiefungen, zum Beispiel bezüglich Kreislaufwirtschaft, Raumordnung und Mobilitätsmanagement.