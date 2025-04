Bis zu 50 Prozent Zeit spart die innovative All-in-one-Lösung MIXIT von Grundfos. Anders als bei herkömmlichen Mischkreisen sind alle erforderlichen Komponenten bereits in die kompakte Regeleinheit integriert. Das bedeutet für Sie: weniger Verrohren, Verkabeln, Isolieren und somit weniger Aufwand und Kosten.

>>> Mehr Informationen der Aussteller bei den VIZ Infodays gibt's hier!

Die Regeleinheit ist vollständig ausgestattet mit Ventilen, Schrittmotor, Sensoren und einer intelligenten Temperaturregelung. Zudem ist sie steckerfertig für die Anbindung an Ihre Gebäudeleittechnik vorbereitet. Mit der integrierten RJ45-Schnittstelle und einer Internetverbindung kann die Einheit auch bequem per Grundfos Cloudlösung gesteuert werden. Egal ob stand-alone oder leittechnik-geführt, Ihnen stehen über 100 Datenpunkte zur Verfügung, um den Betrieb Ihrer Mischkreise jederzeit und von überall aus zu überwachen und zu optimieren.

Die Inbetriebnahme ist dank nutzerfreundlicher Assistenzfunktionen und der Grundfos GO App schnell und unkompliziert. Über die App lassen sich auch jederzeit Komfort- und Konnektivitätsfunktionen freischalten, Eingriffe in die Hardware sind dafür nicht erforderlich. Damit ist Grundfos MIXIT eine äußerst flexible, zukunftsfähige Lösung, die Konstruktion, Installation und den optimalen Betrieb von Mischkreisen erheblich erleichtert. Eingesetzt werden kann sie in Heiz-, Kühl- und kombinierten Systemen.

www.grundfos.com