Intelligent vernetzt macht smarte Haustechnik das Leben leichter. Ganz selbstverständlich fügt sich die Haussteuerung Busch-free@home® von Busch-Jaeger in den Alltag ein und schafft eine neue Dimension an Wohnkomfort, Sicherheit und Energieeffizienz.



Seit über 140 Jahren begeistert Busch-Jaeger mit Innovation sowie herausragenden Leistungen auf dem Gebiet der Elektroinstallationstechnik. Das Sortiment reicht vom kompletten Elektroinstallationsprogramm mit Schaltern, Steckdosen, Dimmern und Bewegungsmeldern über Türkommunikations-Systeme bis hin zu Produkten für die Gebäudeautomation in Smart Home und Smart Building. Das Unternehmen ist Teil der ABB-Gruppe.



ABB ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit die Transformation von Gesellschaft und Industrie in eine produktivere und nachhaltigere Zukunft energisch vorantreibt. Durch die Verbindung ihres Portfolios in den Bereichen Elektrifizierung, Robotik, Automation und Antriebstechnik mit Software definiert ABB die Grenzen des technologisch Machbaren und ermöglicht so neue Höchstleistungen.