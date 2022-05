Am 20. Mai live bei Hargassner!

Als Heizungshersteller mit ausgeprägtem Innovationsgeist sind die Wenger Heizungsspezialisten stets bemüht, nach noch besseren Lösungen beim Produkt und in der Fertigung zu suchen. Niedrigste Emissionswerte bei höchstem Wirkungsgrad, maximaler Komfort und lange Lebensdauer zeichnen heute die Marke „Hargassner“ aus. Forschung und Qualitätscontrolling prägen deshalb die täglichen Aufgaben in hohem Maß. Entdecken Sie persönlich, wo jährlich mehr als 25.000 Hackgut-, Pellets- und Stückholzheizkessel erzeugt werden. Warum Hargassner mittlerweile 140.000 zufriedene Kunden hat und was Roboter und die TU Graz damit zu tun haben? Warum sind Hargassner Produkte Teil der Energiewende und wie entsteht Biomasse-Energie eigentlich?



Die Geschäftsführung und das Team von Hargassner freuen sich, die Besucher in der Hargassner Energy World mit der brandneuen Erlebniswelt begrüßen zu können. Anschließend nimmt die Führung die Besucher mit ins hauseigene Kino und in die gigantischen Produktionshallen. Sie erfahren Spannendes zu den vollautomatisierten Montagelinien und werfen einen Blick in den 18.000 qm großen Neubau und auf das neue Hochregallager. Während der Tour erwartet einen noch mehr. Ein Snack im Betriebsrestaurant „Kesselstube“ und ein Goodie-Bag zur Erinnerung runden den Besuch ab. Die Hargassner Energy World ist ein Muss und ein Event für die ganze Familie.