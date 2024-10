„Mit der FESI reagieren wir auf die neuen Anforderungen des italienischen Marktes, die sich aufgrund der jüngsten europäischen Richtlinien rasant weiterentwickeln“, beschreibt Donald Wich, Geschäftsführer der Messe Frankfurt Italia. „Die Gesetzgebung schreibt strengere Energie- und Umweltstandards für Gebäude vor, mit dem Ziel, die CO 2 -Emissionen zu reduzieren und die Energieeffizienz bis 2030 zu verbessern. Nach Gesprächen mit den wichtigsten Akteur*innen und Verbänden der Branche in den letzten Monaten wurde daher der Bedarf an einer Plattform wie der FESI deutlich.“



Der Launch der FESI in Italien ist also eine direkte Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach Lösungen für Nachhaltigkeit und Energieeffizienz im Einklang mit der europäischen Gesetzgebung. Italien ist mit seiner Dynamik in diesem Sektor der ideale Ort für eine Veranstaltung, die Innovation, Technologie und Umweltbewusstsein vereint und die Rolle des Landes als Förderer der grünen Umgestaltung von Gebäuden weiter stärkt.



Die Messe wird zudem ein Programm an Konferenzen und Workshops anbieten, für die die Teilnehmer*innen Fortbildungspunkte (CFUs) erhalten. Dabei werden Themen wie Digitalisierung, Building Information Modeling (BIM) und der Einsatz neuer Technologien wie künstliche Intelligenz behandelt. Außerdem werden erfolgreiche Case Studies vorgestellt, um die Auswirkungen intelligenter Gebäudetechnologien im Wohnbereich zu veranschaulichen.