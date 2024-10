Jetzt gehörte Panasonic aber schon davor zu den Weltmarktführern in der Klimatechnik, warum kam Österreich erst so spät in den Fokus?

Kerschbaum: Das hat mit der Unternehmensentwicklung zu tun, dazu muss ich etwas ausholen. Nach dem 2. Weltkrieg hat sich der Schwager des damaligen Panasonic-Chefs mit dem Unternehmen Sanyo selbstständig gemacht. Die beiden Unternehmen haben sich in ähnliche Richtungen entwickelt, aber mit komplementären Produkten. So war Panasonic bei der Klimatisierung stark bei Privatkunden und im Kleingewerbe, Sanyo bei Großanlagen. 2010 wurde dann Sanyo quasi zurück in die Familie geholt, die beiden Unternehmen fusionierten – und das hat die Breite des Produktportfolios und die Möglichkeiten von Panasonic plötzlich stark verändert, vor allem auch in Europa.

Welche Rolle spielt „heating and cooling“ im Mischkonzern Panasonic heute, global gesehen?