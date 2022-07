Dabei zeigten sich große Unterschiede in der Beliebtheit der einzelnen Apps. Der komplexe Sachverhalt der Kundenzufriedenheit wurde mit einem „App-Zufriedenheit-Scores“ (AZS) auf einen vergleichbaren Nenner umgerechnet. Die Hargassner-App konnte sich in ihrer Kategorie der Heizungshersteller von 28 Apps an die Spitze setzen. Die App ermöglicht Zugriff und Kontrolle der Hargassner Heizung rund um die Uhr von überall weltweit. In Echtzeit können Konfigurationen geändert und der Status überwacht werden.



„Von Anfang an haben wir den Nutzer in den Mittelpunkt gestellt. Basis ist dabei die quasi Echtzeitkommunikation mit den Heizanlagen. Der Award kam überraschend. Er hat uns sehr gefreut und natürlich bestärkt, auch in den kommenden Jahren die Hargassner-App weiter zu verbessern“, so Christian Neuburger, verantwortlicher Teamleiter der Hargassner Software-Entwicklung.

Die App, die für Android-Handys und iPhones zur Verfügung steht, bietet zahlreiche Bedienmöglichkeiten in der mobilen Steuerung und Kontrolle der Heizanlagen von Hargassner. Der Bedienkomfort stand bei der kostenlosen Applikation im Vordergrund. Die jüngste Erweiterung brachte weitere Trenddiagramme und unterstützt nun auch Kombiheizanlagen. Auch die Hargassner SMART-Heizkessel-Serie ist jetzt bei Holzvergaser- und Pelletkessel über die App ansteuerbar. Wichtige Informationen schickt die App als Push-Nachricht sofort aufs mobile Endgerät wie Smartphone oder Tablet.