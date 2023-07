Die Vaisala Indigo-Produktfamilie ist eine modulare Lösung mit austauschbaren Sonden, intelligenten Messwertgebern und der intuitiven PC-Software Indigo Insight. Es stehen zahlreiche Sonden zur Messung verschiedener Parameter zur Auswahl: Feuchte, Temperatur, Taupunkt, Kohlendioxid, Feuchte in Öl und verdampftes Wasserstoffperoxid. Die Sonden können an drei verschiedenen Messwertgebern angebracht werden: dem Indigo201, dem Indigo202 und dem Indigo520. Doch wann ist eine Sonde allein ausreichend und wann benötigt man sowohl eine Sonde als auch einen Messwertgeber?



Indigo-kompatible, intelligente Sonden basieren auf unserer etablierten Technologie und umfassen alles, was zur Durchführung von Messungen erforderlich ist. Eigentlich handelt es sich bereits bei den Sonden um Messwandler. Die Indigo-Sonden wurden unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Benutzenden entwickelt. Kleine Details sind wichtig, beispielsweise standardisierte Kabel und eine Kontrollleuchte im Sensorgehäuse, die anzeigt, ob die Sonde mit Strom versorgt wird. Die Leuchte zeigt außerdem an, ob die Kommunikationsverbindung funktioniert. Blinkt die Kontrollleuchte, werden Daten erfolgreich an das System übertragen. Stellen Sie sich eine Situation vor, in der Sie in einer großen Industrieanlage mehrere Sonden an schwer zugänglichen Stellen montieren müssen, etwa 6 m über dem Boden. Wie können Sie feststellen, dass sie funktionieren? Die Kontrollleuchte der Indigo-kompatiblen Sonden zeigt sowohl an, dass sie funktionieren, als auch, dass sie Daten übertragen. Bei einem Fehler leuchtet die Kontrollleuchte rot. Dies ist eines von zahlreichen Details, die die hohe Qualität des Geräts verdeutlichen.



Obwohl die Indigo-Sonden als eigenständige Messinstrumente verwendet werden können, raten wir dennoch unbedingt zur Verwendung zusammen mit einem Indigo-Messwertgeber. Ein Messwertgeber mit lokalem Display ist etwa dann hilfreich, wenn es Unklarheiten gibt, wenn ein Problem auftritt oder wenn vor Ort Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Verborgene Kosten können dadurch beträchtlich gesenkt werden. Die Sondendaten werden beispielsweise am Display des Messwertgebers angezeigt, sodass Benutzende sehen können, was vor sich geht.