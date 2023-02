„Die Innovationsleistung der zukünftigen Stadtplanung wird es sein, mit dem Einsatz digitaler Technologien vielfältige Planungsszenarien zu schaffen, die eine breite Palette an Lösungen für die Städte und deren Bewohnern bieten. Wir haben dazu die nötige Infrastruktur geschaffen“, erklärt Nikolas Neubert, Head of Competence Unit Digital Resilient Cities am AIT Center for Energy. Besonders das Wachstum und die Verdichtung der Städte würden etwa das Problem der Überhitzung während der Sommermonate verstärken, erläutert Neubert weiter. Um Städte für diese Situation resilienter zu gestalten, könne man im City Intelligence Lab unter Anwendung von Machine Learning Mikroklimasimulationen für Sommer- und Hitzetage mit und ohne Anpassungsmaßnahmen erstellen, unterschiedliche Klimamodelle durchführen und die Ergebnisse visuell aufbereiten. Damit könne man sofort erkennen, welche Maßnahmen für bestimmte Stadtteile eine Abkühlung bedeuten würden, so Neubert.

Das Center for Energy am AIT Austrian Institute of Technology verbindet im Forschungsbereich Digital Resilient Cities städteplanerisches Know-how mit modernen Lösungen für das Stadtmanagement und die Stadtplanung. 60 Prozent der Projekte sind international. Das Team ist in mehr als 20 Ländern aktiv – das österreichische Know-how ist von Österreich, Deutschland, Kolumbien über Argentinien bis Usbekistan gefragt.