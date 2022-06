Biomasse rockt das Woodstock der Blasmusik

Zum Einsatz kommt Hargassner Heiztechnologie vom Feinsten. In jedem BLACK BOX Dusch-Container, gebaut von der Gföllner GmbH, erhitzt eine Hargassner-Pelletsheizung „Smart-PK“ mit 32 kW Leistung das Warmwasser. Diese Heiztechnik ist sehr kompakt und wartet mit moderner Verbrennungs- und Lambdasonden-Regelung für geringste Emissionen auf. Mithilfe eines hocheffizienten Regelungskonzepts ist ein modulierender Betrieb auch bei geringerer Wärmeabnahme möglich. Eine ausgeklügelte Strategie zur Wärmerückgewinnung rundet das Nachhaltigkeitskonzept ab. Insgesamt können ca. 7,7 Tonnen CO2

„Hargassner war schon immer ein großer Fan des Woodstock der Blasmusik und daher freuen wir uns sehr, dass das mit der Sponsorschaft für so ein Riesenevent funktioniert hat“, so Markus Hargassner, Geschäftsführer von Hargassner Heiztechnik aus Weng im Innkreis.



Und er fährt fort: „Besonders am Herzen liegt uns, dass wir zusammen mit dem Festivalteam realisieren konnten, dass Container, die üblicherweise mit Gas betrieben werden, auch umweltschonend Wärme erzeugen können. Somit tragen wir unseren Beitrag zur langfristigen Energiewende auch im Eventbereich bei. Biomasse rockt und zeigt einmal mehr die schier unbegrenzten Möglichkeiten.“