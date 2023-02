Superplan Zero ist ein Produktname mit Hintergrund: Die Duschfläche wird bodeneben zum Badezimmerboden eingebaut und erlaubt aufgrund ihrer schmalen Kanten ein direktes Anfliesen mit fast unsichtbaren Fugen. Der Ablauf ist nahe an die Wand platziert, um bequemes Stehen und Bewegen auf der Superplan Zero zu ermöglichen. Die Basis von Superplan Zero bildet nachhaltige und zu 100 Prozent kreislauffähige Stahl-Emaille. Die edle Glasoberfläche, die durch ein Spezialverfahren auf den Stahl aufgebracht wird, sorgt optisch für eine luxuriöse Note. Kaldewei ist laut eigenen Angaben der einzige Stahl- Emaille Hersteller, der die Emaille, also die Grundsubstanz für die Glasbeschichtung, nach einem geheimen Rezept selbst produziert. Die Qualität und Lebensdauer dieser Oberflächen sprechen für sich.