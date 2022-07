Die TGA-Redaktion hat sich vorab der Frauenthal Expo von 14.-16. September 2022 in der Messe Wien etwas umgehört. Was erwartet Gäste am Branchentreff? Die SHT lockt bereits mit einigen Einblicken rund um ihren Expo-Auftritt: Präsentiert wird dort die Kompetenz in der gesamten Welt der Haustechnik, auch die neue App mySHT mobil wird Thema sein. Zusätzlich gibt es auch einen eigenen Digital-Stand.

Zur Hauptaufgabe hat es sich die SHT bei der Expo aber gemacht, als Treffpunkt für die SHT-Mitarbeitenden und Kund*innen den Austausch, persönliche Gespräche und Networking anzuregen. Somit steht gemeinsamen Spaziergängen zu den anderen Frauenthal Service-Ständen wie Bad & Energie, Alva, Passion und zu den Industriepartnern nichts im Wege.



Ein letztes Highlight steht für SHT-Besucher*innen bereits in den Startlöchern: Unter allen Besucher*innen der drei Tage wird ein attraktiver Preis verlost, der aktuell noch geheim ist. Alle, die nicht gewinnen, dürfen sich trotzdem über ein myNEWS Kundenmagazin freuen.