Das Badezimmer-Komplettprogramm für das kleine Budget

Ein weiteres Highlight in diesem Preissegment ist die trapezförmige Einbauwanne aus Sanitäracryl. Auch bei kleineren Grundrissen ermöglicht sie ein luxuriöses Badeerlebnis bei vergleichsweise geringem Füllvolumen.



Beim WC-Programm von Duravit No.1 setzt der Designbadhersteller auf die innovative Duravit Rimless® Spültechnologie und die erfolgreich etablierten DuraStyle Basic WCs. Auch ein Wand-WC für Kinder ist im Programm. Bidet- und Urinal-Modelle vervollständigen die Angebotspalette.



Einfach, übersichtlich und gut: Duravit No.1 hat alles, was ein schönes, zeitgemäßes Bad braucht, in bester Qualität und zu einem unschlagbaren Preis. Die außerordentliche Qualität spiegelt sich auch in der lebenslangen Garantie wieder, die Duravit in ausgewählten Ländern auf alle Keramiken der Serie gewährt.

www.duravit.at