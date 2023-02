Am 15. September 2021 findet der sechste österreichische Facility Management-Day der Facility Management Austria (FMA) und IFMA Austria wieder im Park Hyatt Vienna statt. Unter dem Motto "Veränderung leben. Chancen nutzen." blicken die Veranstalter auf die letzten Monate zurück. Während dieser habe man gezeigt, wie mit Flexibilität und Innovation nicht nur Herausforderungen gemeistert werden, sondern auch voneinander gelernt und profitiert werden kann. Und Herausforderungen gab und gibt es für die nächsten Jahre genug - Klimaschutz und Energieeffizienz zählen darunter wohl zu den größten. Facility Management habe dabei eine bedeutende Rolle eingenommen.

Die jüngste Vergangenheit hat erlaubt, aber auch in vielen Bereichen dazu gezwungen, Bestehendes und Eingefahrenes komplett zu hinterfragen. Dadurch wurde es aber auch möglich, mit neuartigen Ansätzen positiv in die Zukunft zu starten: Die eine „wahre“ Lösung gibt es zwar nicht, viele verschiedene Ansätze ergeben aber ein großes Ganzes. In diesem Sinn gelte es nun, Krisen nicht nur als Chancen zu sehen, sondern sie auch nutzen, um etwas ganz Neues zu schaffen, heißt es von Seiten der Veranstalter.

Krisen als Chance sehen. – Zukunft digital gestalten. – Klimaneutrale Immobilien erleben. – Neue Arbeitswelten entdecken.

Der diesjährige FM-Day steht ganz im Zeichen des Networkings und der Wiedervernetzung. Nach den letzten Monaten soll die Branche wieder zum persönlichen Austausch zusammenkommen. FMA und IFMA Austria organisieren den FM-Day nicht nur in bewährter Art und Weise – Besucher erwartet auch viel Neues: So wird es ein Live-Streaming der gesamten Konferenz geben, um jenen eine ortsunabhängige Teilnahme zu ermöglichen, die dabei sein wollen, wenn Entscheidungsträger aus den Bereichen des Facility und Real Estate Managements zusammenkommen.

Dipl.-Ing. Hubert Rhomberg, Geschäftsführer der Rhomberg Holding, wird den diesjährigen FM-Day eröffnen. Im Rahmen der Abendveranstaltung interviewt Gerald Groß den Kabarettisten Roland Düringer. „Die FM-Branche hat in der Corona-Krise zweierlei bewiesen: Wie verlässlich und wie anpassungsfähig sie ist. Ich bin mir sicher, sie hat ihre Chancen erkannt und wird sie auch zu nutzen wissen. Ich freue mich auf einen spannenden Erfahrungsaustausch und natürlich auf das Wiedersehen!“, so Groß.

Details zum FM-Day und dem diesjährigen Programm finden Sie hier, zur Ticketbuchung geht es hier.

https://youtu.be/XESp3rYYc6o