Erhalten Sie Einblicke bequem in Echtzeit. Sie können wählen, ob Sie eine Übersicht der Messwerte aller Ihrer angeschlossenen Logger oder Detailansichten für bestimmte Standorte oder Messgruppen anzeigen möchten. Der Zugriff auf das System könnte nicht einfacher sein – Sie benötigen lediglich einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone mit Internetverbindung.

Sie können angepasste Alarme erstellen und E-Mail-Benachrichtigungen zu Umgebungsbedingungen erhalten. Überwachen Sie Echtzeitdaten in der Vaisala Jade Smart Cloud in der Übersicht, oder zeigen Sie Detailansichten zu jedem einzelnen Messpunkt oder jeder Alarmbenachrichtigung an.

Die anpassbare grafische Ansicht bietet Ihnen eine bequeme Möglichkeit, Trends zu erkennen und sich auf bestimmte Zeiträume zu konzentrieren. Dank der einminütigen Datenauflösung können Sie Ereignisdetails anzeigen oder kleinste Abweichungen in den Messwerten erkennen.

Mithilfe der umfassenden Benutzungsverwaltungsfunktionen können Sie ganz einfach neue Benutzer*innen hinzufügen und deren Zugriffsrechte entsprechend ihrer Rolle anpassen. So sind Sie in der Lage, Wissen und Daten zu teilen, ohne Ihre Projektkonfiguration oder -einstellungen zu beeinträchtigen.

Die Vaisala Jade Smart Cloud wurde konzipiert, um die Anforderungen einer globalen Zielgruppe zu erfüllen. Ihre vielseitige Nutzungsoberfläche unterstützt eine Vielzahl von Sprachen und die Umrechnung von metrischen in imperiale Einheiten.