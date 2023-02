Das deutsche Verfassungsgericht hat das deutsche Klimaschutzgesetz teilweise für verfassungswidrig erklärt. Freiheit ist laut dem Höchstgericht nicht nur die Freiheit im Augenblick, sondern auch intertemporär. Verhalten der Gegenwart, das Freiheiten in der Zukunft einschränkt, muss heute bereits korrigiert werden. Das Bundesverfassungsgericht verlangt, dass Klimaschutz heute bereits zu deutlichen Verhaltensänderungen führen muss, damit die zukünftigen Generationen im Kampf gegen den Klimawandel ihre Freiheiten noch genießen können. Damit ist auch klar, dass sich Unternehmen, Arbeitgeber und Investoren fragen müssen, wie sie ihre Bemühungen um einen geringeren Ressourcenverbrauch zum Schutz des Klimas noch einmal steigern können.

Der aktuell gültige Renditebegriff wird also erweitert und erhält eine völlig neue Bedeutung, weil er ja auch zur Sicherung der Umwelt und der Lebensgrundlagen zukünftiger Generationen dient. Diese Art von Rendite kommt nicht einem Einzelnen zugute, sondern uns allen. Eine solche Investitionsstrategie beinhaltet das Prinzip der „geteilten Rendite“, also einer direkt ökonomischen für den Investor und einer indirekt ökologisch-sozialen Rendite für uns alle. Solche Investitionen sollten durch die Politik anerkannt werden (durch Freibeträge, reduzierten Steuersatz etc.). Auch die Verurteilung der Firma Shell zu mehr Klimaschutz geht in diese Richtung. Diese Entscheidung ist die erste weltweit, in der ein Gericht ein Unternehmen dazu verpflichtet, CO2-Emissionen deutlich zu senken und sich damit von CO2-intensiven Energieformen zu trennen und Investitionen in erneuerbare Energien zu erhöhen.