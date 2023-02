Komfortlüftungen versorgen das Eigenheim laufend mit frischer Luft, ohne die Räume auszukühlen. Überschüssige Feuchtigkeit und Gerüche werden abgeführt, gleichzeitig werden Staub, Ruß, Pollen, etc. ausgefiltert und dringen so gar nicht erst in die Wohnräume ein.

Wie wichtig eine gute Raumluft ist, wird uns meist erst bewusst, wenn wir viel Zeit zuhause verbringen. Nur eine kontinuierliche Belüftung sorgt dauerhaft für frische, gesunde Luft und sichert so die Grundlage für einen erholsamen Schlaf sowie erfolgreiches Arbeiten und Denken.