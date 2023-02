Individuelle Lösungen werden vor allem bei ungewöhnlichen Projekten und Modernisierungen gewünscht. Falls die quadratische oder rechteckige Duschwanne nicht passt, kann die Duschwelten-Serie in Steinoptik exakt zugeschnitten werden. Dabei gibt es unterschiedliche Möglichkeiten: Gerade oder schräge Schnitte sowie das Kürzen einer oder mehrerer Ecken. Duschwelten gibt für MKplan S die maximalen Werte vor, um die Stabilität, Abdichtung und Montierbarkeit zu gewährleisten. Lediglich eine Toleranz von +/- 2 mm wird für den Zuschnitt angegeben.

Auch für einen Sonderzuschnitt gelten die Vorteile der Steinoptik, wie die angenehme Haptik und Trittsicherheit. Das 40 mm dicke Material Marmor-Polymerharz speichert Wärme, eine angenehme Eigenschaft für kalte Füße. Vier Farben stehen zur Verfügung: Weiß, Anthrazit, Steingrau und Sandstein. In die Fläche ist ein Ablauf integriert, der ebenfalls in Steinoptik ausgeführt ist. Duschwelten bietet die Wannen MKplan in quadratischer und rechteckiger Form an.