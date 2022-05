Eine Hommage an die Achtsamkeit und die traditionelle Handwerkskunst

Auffälligstes Gestaltungsmerkmal von Becken und Badewanne ist die abgerundete Form, die in einen grazilen, weich nach außen gewölbten Rand mündet. Mit ausgewogenen Formen, Farben und Materialien spricht Zencha alle Sinne an. Ausgangspunkt für den Entwurf sind handgefertigte Teeschalen aus Keramik, die der Designer in Japan entdeckte. Ihre weichen, organischen Formen tauchen abstrahiert bei den Sanitärobjekten auf. Als bombierte Rechtecke gestaltet, werden sie nach unten hin bauchig und laufen mit einem feinen Schwung nach oben aus. Ebenso sinnlich sind die verwendeten Materialien: Die Becken werden aus DuraCeram® gefertigt. Dieser Werkstoff ermöglicht es, Aufsatzbecken mit einer ausgesprochen dünnen Randstärke zu formen, die absolut pflegeleicht und stabil sind.



Die Badewannen werden nahtlos aus DuraSolid® gefertigt und überzeugen mit angenehm warmer Haptik und hochwertig matter Optik. Die quadratische Version der freistehenden Badewanne aus DuraSolid® ist in ihrer Form vom quadratischen Aufsatzbecken abgeleitet. Die Möbel bilden in ihrer Geradlinigkeit einen aufregenden Kontrast zu den organischen Sanitärobjekten und vervollständigen das subtile Material- und Farbkonzept der Kollektion. Herausragendes gestalterisches Merkmal ist ein feiner Rahmen von lediglich sechs Millimetern Stärke. Er bildet eine gleichmäßige Schattenfuge, die das Möbel elegant und leicht wirken lässt.



„Solch technisch aufwendige Lösungen bei konstanter Qualität herzustellen, funktioniert nur, wenn man wie Duravit über eigene Produktionsstätten mit entsprechendem Know-how und hoher Handwerkskunst verfügt“, sagt Herkner. Die Möbel der Kollektion Zencha sind modular aufgebaut und vielseitig einsetzbar – als offene Regale oder Schubladen mit Push-Open- und Selbsteinzugstechnik. Korpus und Rahmen der Möbel mit einer leicht zu reinigenden Oberfläche mit Anti-Fingerprint-Effekt sind in den dezenten Farben Weiß Super Matt, Taupe Super Matt und Graphit Super Matt erhältlich. Ergänzend hat Herkner auch einen separaten Spiegel entworfen, der die Kontur der runden Becken nachbildet.

www.duravit.at