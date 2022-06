Energieverteiler von Belimo für Heiz- und Kühlanwendungen

Die Kombination aus Edelstahlverteilern und den bewährten Belimo Kugelhahnen bietet nicht nur Qualität und Zuverlässigkeit auf höchstem Niveau. Gepaart mit einer breiten Auswahl an Motorisierungslösungen bieten sich ganz neue Möglichkeiten bei der Planung von Energieverteilern an. Außerdem gehören jetzt festsitzende und undichte Ventile der Vergangenheit an.

Geeignet für Wärme- und Kälteanwendungen



Bewährte Kugelhahntechnologie für optimales Regelverhalten



Langlebige und wartungsfreie Antriebstechnologie



Schnell und einfach montiert



Passend für alle gängigen Verteilerkasten

Erfahren Sie mehr auf unserer Website, laden Sie unseren Flyer herunter oder nehmen Sie mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gern.

