Die Halbleiterindustrie hat nach wie vor hohes Wachstumspotenzial: Infineon baut aktuell die Fertigungskapazitäten am Standort in Villach aus und investiert 1,6 Milliarden Euro in eine neue High-Tech Chipfabrik für Leistungselektronik („Energiesparchips“). Mit der Nachfrage nach Mikroelektroniklösungen steigt auch der Bedarf der in der Produktion benötigten Gase und Chemikalien – darunter hochreiner Wasserstoff als Prozessgas. Dieser Wasserstoff, der bisher per LKW aus Deutschland geliefert wurde, soll künftig direkt am Produktionsstandort von Infineon in Villach aus erneuerbaren Energien erzeugt werden.

„Eine ressourcenschonende Produktion ist heute ein wesentlicher Hebel auf dem Weg zur Klimaneutralität", bekräftigt Thomas Reisinger, Vorstand für Operations bei Infineon Technologies Austria. Mit dem Produktionsstart der neuen Chipfabrik im August 2021 steige auch der Bedarf an Wasserstoff für den Fertigungsprozess. Mit der Umsetzung der Elektrolyse-Anlage am Infineon-Standort Villach sei man für die Zukunft in zweierlei Hinsicht gerüstet: Mit einem wichtigen Beitrag zum Klimaschutz wie auch der notwendigen Versorgungssicherheit, so Reisinger.