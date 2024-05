Die Fittings passen sowohl für die millionenfach bewährten weißen und blauen KELOX- Verbundrohre als auch für die rotenVollwandrohre KELOX ULTRA PE-RT sowie für die neuen, revolutionären und patentierten ALOX-Rohre mit metallischer Außenschicht. Diese werden werkseits mit Hilfe modernster Robotertechnik in die KELIT CLIXOFIX-Heiz- und Kühlmodule eingebracht und liefern in dieser Kombination allerbeste Heiz- und Kühlleistungen in den standardisierten Elementen für abgehängte Gipskartondecken. Die KELIT CLIXOFIX-Elemente sind flächendeckend über den Großhandel verfügbar. Die Module haben eine Bauhöhe von 5,8 cm (inkl. Gipsplatte also 7 cm). Sie sind immer 33 cm breit und werden in 11 Größen von 500 mm bis 3 m in Kartons verpackt geliefert.