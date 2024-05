Auch bei der Vermarktung der neuen Duschabtrennung geht Artweger neue Wege. In Zell am See wurde es vor einem ausgewählten Publikum aus Neukunden präsentiert. Verkaufsleiter Jürgen Berner: "Wir durften 36 Installations-Unternehmen mit insgesamt 72 Personen bei uns begrüßen!" Der Fokus bei der Einladung lag auf Unternehmen, die bisher keine Artweger-Kunden waren und mit Prestige von der Leistungsfähigkeit des Familienunternehmens überzeugt werden sollen. Zum Event gehörte auch ein Geschicklichkeits-Parcour, bei dem die Gäste mit einem Porsche 911 einige Runden drehen konnten, sowie eine Führung durch das Studio F.A. Porsche.

Dieses Studio wurde 1972 in Zell am See von Prof. Ferdinand Alexander Porsche gegründet und ist der Ursprung der Marke Porsche Design. Für Kunden aus aller Welt und aus allen Branchen erarbeitet F.A. Porsche neue Designs: Vom Dachziegel über Hochsee-Yachten bis zum Zahnarztstuhl reicht die Palette.

Im Mai folgt eine weitere Präsentation in Deutschland, ebenfalls mit Fokus auf Neukunden. Standesgemäß in Stuttgart - beim Porsche Experience Center.