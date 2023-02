In Kooperation mit der Sema Klima- und Lufttechnik GmbH aus Linz hat das Team von FabricAir eine optimale Luftverteilung realisiert. Für die Halle der Linz Linien fiel die Wahl auf FabricAir Combi 30, ein robustes und langlebiges Gewebe, das zudem schwer entflammbar ist. Als Strömungsmodell wurde eine Kombination aus MicroFlow und SonicFlow gewählt: MicroFlow ermöglicht durch lasergeschnittene Mikroperforationen eine gleichmäßige Luftverteilung und schützt die Mitarbeiter in der Halle vor Luftzug. SonicFlow hat einen gerichteten Wurf, bei dem die Luft durch Reihen von größeren Löchern austritt. Dies dient dazu, eine gewisse Eindringtiefe zu erzielen. Wegen der niedrigen Deckenhöhe gab es wenig Raum zum Installieren, daher wurde das Aufhängungssystem Typ 12 mit halbrunden Auslässen montiert. Dabei handelte es sich zwar um eine Sonderkonstruktion, aber dies änderte nichts an der kurzen Lieferzeit und der hohen Qualität des Systems.