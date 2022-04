Entgeltliche Einschaltung

Neuprodukte im Sanitär- und Rohrleitungsbereich am neuen Messestand

Geberit Neuheiten im „House of Geberit“

Mit dem Versorgungssystem FlowFit setzte Geberit bereits 2021 einen neuen Standard im Bereich Montagetechnik und Wirtschaftlichkeit von Rohrleitungssystemen. An der WeBuild Energiesparmesse 2022 stellt der führende europäische Hersteller von Sanitärprodukten seinen Anspruch, sanitärtechnisches Know-how mit Designkompetenz perfekt zu verbinden, erneut unter Beweis: mit der Weiterentwicklung des Badkonzepts Geberit ONE, das mit neuen modularen Elementen und intelligenten Funktionen aufwartet. Die Themenführerschaft macht bei den Produkten nicht halt: Der neue Messestand, der die beiden Welten – das Baddesign vor der Wand und die Technik hinter der Wand - im „House of Geberit“ vereint, überzeugt mit einer wegweisenden Architektur.