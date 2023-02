Mit der World of Windhager habe man sich "einen lang gehegten Traum erfüllt und ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk gemacht", freut sich Firmeneigentümer Gernot Windhager. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde auch ein neues, architektonisches Highlight der Zentrale in Seekirchen am Wallersee zugänglich: Der Treewalk in die Baumkrone der alten Pappel am Vorplatz des Gebäudes. Diese war bei vielen Meilensteinen des Unternehmens quasi mit dabei, wurde sie doch zum 18. Geburtstag von Gründersohn Werner Windhager gepflanzt. Denn seit 1921 hat Windhager eine rasante Entwicklung durchgemacht: Von Gründer Anton Windhager, der als Selbständiger Hausrat reparierte, zu einem heute international agierenden Hersteller von Heizkesseln für erneuerbare Energien unter Gründerenkel Gernot Windhager.

Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Landeshauptmann Wilfried Haslauer, meldeten sich per Videobotschaft zur Eröffnung. Schramböck fand lobende Worte für die Mitarbeiter des Unternehmens. Diese "bilden eine Familie der Innovation" und würden das auch nach außen transportieren. „Windhager hat sich in den letzten 100 Jahren beeindruckend entwickelt und die Seekirchner Gemeindegeschichte als aufstrebendes Unternehmen und verlässlicher Arbeitgeber erfolgreich geprägt", so Bürgermeister Konrad Pieringer.