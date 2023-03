Nichts Neues müsste man meinen, denn die Lehrwerkstätte von Hargassner am Firmensitz in Weng wurde schon mehrfach mit dem ineo-Award für herausragende Qualität in der Lehrlingsausbildung geehrt. Und dennoch freut man sich dieses Jahr besonders über die Auszeichnung als Nr. 1 Lehrbetrieb in Österreich im Rahmen der Skills Week Austria bei der „Best of Talent“ Gala in der Wirtschaftskammer Österreich über die erneute Bestätigung.



Der Erfolg von Matthias Lorenz ist da nur ein Beispiel, denn auch alle anderen jungen Professionisten beweisen bei Hargassner tagtäglich ihr Können in der Metalltheorie und in der Werkstatt. Hargassner Lehrlingsausbilder Marcel Rieder achtet dabei genau auf eine gesamthafte Ausbildung nahe am Handwerk.