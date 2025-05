Die 13.300 m2 große Konstruktion besteht bis auf die aus Brandschutzgründen in Beton ausgeführten Stiegenhäuser aus Fichtenholz. Zehn großzügige Ebenen mit je 1150 m2 Fläche bieten Platz für u.a. 30 Elektroladestationen. Am Dach befindet sich eine 500 kWp PV-Anlage. 1200 m3 beständiges Brettschichtholz (Sattel- und Pultträger) und Brettsperrholz (Decken) wurden verbaut. 16 m lange Hauptbinder ermöglichten völlig stützenfreie Parkebenen. 3400 qm unbehandeltes Lärchenholz kamen bei der markanten, halbtransparenten Fassade zum Einsatz. Durch insgesamt 2300 m3 verbautes Holz und den minimalen Einsatz CO 2- intensiver Materialien wird langfristig Kohlenstoffdioxid gespeichert und eingespart. Außerdem wird das Holz im Sinne einer zirkulären Immobilie in ferner Zukunft auch wiederverwendet werden können.