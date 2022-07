Tickets für die Expo sind seit dem 16. Mai erhältlich. Auf 18.000 m² lässt Frauenthal heuer vom 14.-16. September in der Messe Wien auf doppelt so viel Fläche wie 2020 eine Messe für die gesamte Haustechnik entstehen: Sanitär, Installation, Heizung, Klima, Armaturen und Rohrleitungstechnik für Tiefbau und Industrie plus – heuer neu – Elektro. 141 Aussteller stehen auf dem Programm.