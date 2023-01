Der Innviertler Biomasse-Pionier zeigt an, dass sich die Herausforderungen des letztens Jahres wieder normalisieren und man in der Branche kurzfristig lieferbar ist – auch im besonders stark nachgefragten Pelletbereich für den privaten Einsatz.



Für Hargassner Partner kommt die Verkaufsaktivierung zur richtigen Zeit. Sind doch potentielle Interessenten die vergangenen Monate durch diverse mediale Fehlinformationen bei der Entscheidung für das eine oder andere Heizsystem zum Teil sehr verunsichert. Jetzt können frühentschlossene Kunden, die noch in den Startlöchern sitzen, kurzfristig profitieren. Mit der 300-Euro-Winterprämie signalisiert Hargassner „business-as-usual“ und bietet ein Zuckerl on top zu den attraktiven staatlichen Förderungen.



Bestseller Nano-PK



Die besonders beliebte Niedertemperaturkessel-Serie Nano-PK 6 – 32 kW bringt durch ihren vollautomatischen Betrieb (Zündung, Entaschung, Reinigung, etc.) besten Komfort. Hohe Verbrennungstemperaturen und Lambdasonde-geregelte Brennstofferkennung garantieren effektivste Wirkungsgrade. Der sehr kompakte Kessel benötigt nur 0,45m² Platz und lässt sich daher sehr gut in kleineren Technikräumen oder Nischen verbauen. Durch das moderne Design in Weiß und Anthrazit ist er auch bei Aufstellung in Wohn- oder Flurbereichen optisch ansprechend. Die integrierten Hydraulikmodule verkürzen beim Einbau den Aufwand für Installation und Montage. Die Öffnungen vorne und oben vereinfachen im weiteren Betrieb die Wartung.