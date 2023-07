Vaisala GMD110 ist für die Messung von Kohlendioxid in Lüftungssystemen und -kanälen in industriellen und gewerblichen Umgebungen ausgelegt. Der GMD110 verfügt über einzigartige Funktionen in Bezug auf Präzision und Stabilität der Messung. Diese trägt zu einer genauen und zuverlässigen Steuerung von HLK-Systemen auch unter anspruchsvollen Bedingungen oder Standorten bei. Der GMD110 eignet sich perfekt für bedarfsgeregelte Lüftungssysteme und kanalmontierte CO2-Überwachung in industriellen Umgebungen.

Dieser gemäß IP65 klassifizierte Messwertgeber ist mit dem renommierten Vaisala CARBOCAP® Sensor ausgestattet: Seine Struktur und Referenzmessfunktionen machen diesen Einstrahl-NDIR-Sensor mit zwei Wellenlängen äußerst stabil und zuverlässig. Die CO2-Konzentration wird im Kanal gemessen, sodass das Risiko von Messfehlern aufgrund von Undichtigkeiten oder einer falschen Flussrichtung entfällt. Die Messgenauigkeit wird weder durch Staub, Wasserdampf oder Chemikalien beeinträchtigt.