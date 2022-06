Krisensicheres Hargassner-Duo für die Zukunft

Die Hargassner Kombikessel stehen wahlweise in vier verschiedenen Kombimöglichkeiten zur Verfügung. Sie passen sich optimal an die Bedürfnisse des Kunden an. Egal, ob ein kostengünstiges Einsteigermodell oder eine komfortable Variante mit großem Füllraum und automatischer Befüllung der Pellets gewünscht ist.



„Wer ein besonders günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis sucht, hat sicher mit der Kombination zweier manuell befüllbaren Kessel wie dem ‚Smart-HV + Smart-PK‘ eine gute Wahl getroffen. Sie kann bis zu zehn Tage ohne Nachlegen betrieben werden“, fährt Anton Hofer fort.



Auch das bewährte Prinzip der primären Stückholzheizer, die nur gelegentlich auf Pelletbetrieb umschalten möchten, kann das Hargassner Sortiment anbieten. Die Kombination „Neo-HV + Nano-PK“ ist ein automatischer Stückholzkessel mit großem Füllraum und ein vollautomatisch befüllbarer Pelletkessel mit höchstem Komfort. Wird der Stückholzkessel „Neo-HV“ mit einem „Smart-PK“ Pelletkessel kombiniert, ist man gut für gelegentlichen Pelletbetrieb gerüstet.



Die vollautomatische Umschaltung zwischen Pellet- und Stückholzbetrieb sowie individuelle Aufstellmöglichkeiten runden das Bild der neuen Kombi-Varianten ab.

