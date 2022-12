Programmergänzungen für mehr Planungsvielfalt

Das breite Portfolio von L-Cube reicht von Waschtischunterbau, Konsole und Regalelement bis hin zu Spiegeln und Spiegelschränken. Bei den neuen Konsolenwaschtischunterbauten in 122 cm Breite sind die Schubkästen besonders praktisch aufgeteilt: Anstatt einer symmetrisch gleichmäßigen Einteilung werden für die optimale Nutzung des Stauraums breite und schmale Schubkästen und Auszüge kombiniert.



Ebenfalls neu ist eine Konsole mit asymmetrischer Schubkastenaufteilung, die ab 82 cm Breite erhältlich ist. Der obere Schubkasten bietet Platz für kleinere Badutensilien, darunter ist ein doppelt so hoher Auszug, der großzügigen Stauraum bietet. Kreisrunde Spiegel ergänzen das bestehende Programm: Sie schaffen einen interessanten Kontrast zu den rechteckigen Möbeln und fügen sich dennoch harmonisch in die Gesamteinrichtung ein.

Individuelle Kombinationsmöglichkeiten

Mit 24 verschiedenen Oberflächen bietet L-Cube maximale Gestaltungsfreiheit. Von hochwertigen Hochglanz Lacken in Weiß, Flannel Grey oder Dolomiti Grey bis hin zu Echtholzfronten in Eiche dunkel gebürstet, bietet Duravit nahezu uneingeschränkte Möglichkeiten. Auch bei der Auswahl der passenden Keramik bietet Duravit eine Vielzahl von Optionen: Waschtische oder Aufsatzbecken sind in unterschiedlichen Abmessungen und Formen kombinierbar.

