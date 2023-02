Entgeltliche Einschaltung

Patenschaft : Lernen durch Erleben: Exklusive Hargassner Patenschaft für die digi.TNMS Altheim

Dieses Schuljahr gibt es erstmalig eine „MINT-Klasse“ in der digi.TNMS Altheim mit Schwerpunkten u. a. in der Technik. Heizungsspezialist Hargassner aus dem benachbarten Weng ist mit einer exklusiven Patenschaft mit an Bord. Die jungen Techniker in spe besuchten vor kurzem die Hargassner Zentrale in Weng und erlebten dabei viel Spannendes.