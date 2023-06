Pharmazeutische Produkte werden in speziellen Maschinen und Anlagen steril abgefüllt. Die dabei verwendeten Behälter, üblicherweise Glasbehälter (Vials), müssen gereinigt und sterilisiert werden. Nach dem Waschen werden die Vials zur Entkeimung in so genannte Tunnel-Sterilisatoren/Sterilisiertunnel geleitet. Über eine spezielle Fördertechnik gelangen die Glasbehälter nach einer Vorwärmzone in die eigentliche Heizzone des Heißluftsterilisators. Hier wird heiße Luft auf die Behältnisse geblasen, um sie zu sterilisieren und zu depyrogenisieren.