Vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen, spiegelt ganz gut die Herausforderung eines Planers in der Phase einer Ausschreibung wider. Aus einer enormen Anzahl an Sanitärkomponenten sollen nun jene ausgewählt werden, welche sowohl für den Bauherrn am besten geeignet als auch für den Endkonsumenten am günstigsten sind. Aus unzähligen Katalogen sucht man sich in mühevoller Detailrecherche dann die besten Komponenten zur Erstellung der Ausschreibung heraus. Wie Sie sich sicherlich vorstellen können – eine sehr zeitintensive Arbeit.