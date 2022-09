Entgeltliche Einschaltung

Gewinner des Red Dot Design Awards 2022 : Raumgeräte von Belimo

Die neuen Raumsensoren und Raumbediengeräte von Belimo überwachen die Raumluftqualität und lassen sich nahtlos in die bestehende Gebäudeleittechnik integrieren. Die mit dem Red Dot Design Award ausgezeichneten Geräte fügen sich elegant in jeden Raum ein, lassen sich per App individuell konfigurieren und bieten dem Nutzer so ein komfortables und gesundes Raumklima.