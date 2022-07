Neben praxisnahen Services, wie Control Smart, Reflex Solutions Pro und ProSinusX, kann die neue „Reflex City“ hautnah erlebt werden. Sie zeigt die ganze Welt der Heiz- und Kühltechnik. Dort können Nutzer*innen sich virtuell durch eine ganze Stadt klicken oder an geführten Touren teilnehmen und dabei internationale Referenzen, Systemlösungen und das Innenleben der Reflex Produkte ganz nah in 3D erleben. Eine umfangreiche Welt, die eindrucksvoll die Synergie von Reflex und SINUS im System zeigt. Ein Erlebnis in Foyer A Stand 84.

