Zahlreiche Anwendungen, Werkstoffe und Abmessungen, aber auch Schnittstellen, Services und hohe Datenqualität – das und mehr stellt der Hersteller von Rohrleitungssystemen Sanha jetzt in einem virtuellen Showroom vor. Via Rundgang durch das futuristisch anmutende Gebäude kann man sich bequem informieren. Gegliedert ist der Showroom in die Bereiche Anwendungen, Produktwelt und Service.